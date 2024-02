Pastry Best 2024: annunciata la nuova edizione del simposio

È stata annunciata la settima edizione di Pastry Best, il simposio tecnico esperienziale sulla pasticceria italiana contemporanea, organizzato ogni anno dalla scuola di Petra Molino Quaglia, e di scena il 19 e il 20 febbraio nell’antico molino della famiglia Quaglia (Vighizzolo D’Este – PD).

Si tratta di una due giorni pensata con un format esclusivo di lavoro a squadre, che stimola il dibattito tra i partecipanti e crea opportunità concrete di crescita professionale. Le iscrizioni sono già aperte, fino al 10 febbraio: è possibile iscriversi QUI.

Dedicato esclusivamente a professionisti che lavorano nell’ambito della pasticceria, Pastry Best permette di entrare in una community di specialisti aperti alla condivisione delle reciproche esperienze lavorative. Lo scopo è di migliorare le proprie competenze, il grado di conoscenza dei mercati di riferimento e le moderne tecniche di comunicazione. Il titolo di questa settima edizione è “Tradizione e intelligenza artificiale”. Analizzerà come l’intelligenza artificiale stia entrando velocemente nelle attività di pasticceria e in quelle della ristorazione.

In cosa consiste?

Pastry Best comprende sia attività di natura tecnica – come impasti, farce, ricette, pairing con bevande, soluzioni di servizio – sia laboratori legati al marketing e alla gestione economica dell’azienda. Il simposio avrà come fil rouge il passaggio generazionale nella pasticceria italiana. Saranno presenti relatori d’eccellenza, come Anna Prandoni (giornalista, direttore Linkiesta Gastronomika), Francesco e Corrado Assenza (pasticcieri e patron Caffè Sicilia a Noto – SR), Piergiorgio Parini (cuoco), Andrea Rundo e Fabrizio Mancinetti (esperti in impasti di prodotti salati in Università della Farina). In apertura al simposio interverrà Alberto Magrì, il giovane Pastry Chef livornese.

Una visione d’insieme

I laboratori tecnici sono invece organizzati per essere prevalentemente incentrati su attività pratiche di esecuzione di ricette; saranno previste – tra le varie – lezioni pratiche con chef per affrontare i temi legati all’incontro tra cucina e pasticceria. L’ottica è di rafforzare le basi tecniche e creative che danno vita ad assortimenti di dolci e salati adatti a diverse circostanze di consumo. Diventato punto di riferimento per il settore, ogni edizione del simposio si pone l’obiettivo di trasmettere una visione d’insieme della pasticceria con particolare attenzione alle tendenze in atto nei mercati di riferimento.

Per tutte le informazioni su Pastry Best: pastrybest.it

