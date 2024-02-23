Bando di audizione “Sapore di Mare il musical”

Alveare Produzioni e Sava’ Produzioni Creative indicono un bando di audizione per SAPORE DI MARE il musical il 15 e 16 APRILE 2024 al TAM TEATRO ARCIMBOLDI MILANO.
SI CERCANO ATTORI/CANTANTI/DANZATORI
PERIODO DI LAVORO: STAGIONE TEATRALE 2024/2025 – ESTIVA 2025
OPZIONE STAGIONE TEATRALE 2025/2026
PER PARTECIPARE ALL’AUDIZIONE È OBBLIGATORIO PRENOTARSI INVIANDO;
• CURRICULUM DI UNA PAGINA
• 2 FOTO UNA A FIGURA INTERA E UNA MEZZO BUSTO
A CASTING@TEATROARCIMBOLDI.IT ENTRO IL GIORNO 1 APRILE 2024
GLI ARTISTI IDONEI SARANNO CONVOCATI VIA E-MAIL ENTRO IL GIORNO 10 APRILE 2024
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