Vincenzo Mollica è per tutti il narratore per eccellenza dello showbiz italiano e non solo.

Volto tra i più autorevoli del TG1, ha raccontato per decenni il cinema, la musica, la tv, il fumetto e la letteratura, parlando a tutti, intervistando i più grandi e conquistando curiosità inaccessibili a molti.

Dopo aver presentato gli altri, si racconterà come non ha mai fatto prima al suo pubblico in teatro al TAM – Teatro Arcimboldi Milano il 15 gennaio 2024.

Questo monologo sarà una vera e propria confessione, intima e sincera, in cui Vincenzo Mollica svelerà eccezionalmente aneddoti e dietro le quinte sulla moltitudine di personalità che negli anni ha avuto il piacere di intervistare e raccontare.

Dai suoi primi anni di infanzia in Calabria, quando gli diagnosticarono una cecità che lo attanaglierà in vecchiaia. Ai primi anni di lavoro in cui – ironia della sorte – incontra artisti non vedenti come Stevie Wonder, lo scrittore Borges fino ai suoi ultimi discorsi con un Andrea Camilleri oramai non vedente.

Ma è Federico Fellini che gli insegna a “guardare oltre” fin da ragazzo.

I suoi incontri con il grande Maestro e con le star Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Pedro Almodovar, Robert De Niro. Gli aneddoti della mostra del cinema di Venezia con Gina Lollobrigida, Franco Battiato, Paolo Conte, Roberto Benigni, Adriano Celentano, Fiorello.

Le lunghe chiacchierate con Alda Merini e Lucio Dalla.

E i tanti Sanremo, dove dal suo balconcino incoraggia, sostiene e sdogana cantanti e conduttori pronti ad affrontare l’Ariston. Una vita divisa tra i festival italiani e gli awards hollywoodiani.

Vincenzo Mollica sposa diversi linguaggi: compare in carne ed ossa alle star di tutti i tempi, si racconta in video al pubblico della Rai, è protagonista insieme a Marcello Mastroianni in un fumetto realizzato da Federico Fellini e Milo Manara intitolato “Viaggio a Tulum” e diventa papero per mano di Giorgio Cavazzano nei fumetti della Disney. Una vita per la prima volta raccontata in parole e immagini, grazie a sequenze storiche del repertorio Rai.

www.teatroarcimboldi.it

Altri articoli di Eventi su Dietro La Notizia