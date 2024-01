Grazie alla generosità dei milanesi 2.250 abitanti del villaggio Tuguliti in Eritrea finalmente ha accesso all’acqua.

Solidarietà: il villaggio Eritreo ha avuto accesso all’acqua

Per il Mese Missionario, in ottobre, il Centro Missionario dei Cappuccini aveva lanciato un progetto di sostegno per gli abitanti del villaggio Tuguliti, in Eritrea. Effettivamente, questi erano rimasti senza acqua potabile. Le uniche risorse si trovavano a km di distanza: uno sforzo indicibile.

Il vescovo locale, il Frate Cappuccino Mons. Thomas Osman Ofmcap, in visita al convento del Centro Missionario, ringrazia i milanesi perché l’obiettivo è già stato raggiunto. Sono infatti stati raccolti i 25.000 euro necessari.

Il progetto

Il progetto proposto da Mons. Thomas Osman Ofmcap prevede la fornitura di nuove pompe elettriche, la costruzione di una vasca su un’altura, e 3 punti diversi di distribuzione, per favorire l’approvvigionamento dei vari insediamenti. Siccome le pompe a mano si rompono facilmente lasciando per lungo tempo senza acqua la popolazione, Mons. Thomas per l’alimentazione delle pompe vorrebbe installare dei pannelli solari, costosi, ma garanzia di efficienza e durata nel tempo.

Il materiale per l’esecuzione del lavoro è reperibile in Eritrea, con risparmio dei costi di spedizione. La Diocesi concorrerà alla fornitura di tubi in PVC.

Come poter aiutare

Per il resto “ Grazie a tutti – dice il Vescovo Mons. Thomas – e non abbandonateci!”

Missioni estere Cappuccini onlus – Iban: IT IBAN: IT 41 Q 03069 09606 100000119289 oppure dal DONA ORA del sito internet www. missioni.org. Causale: Pozzi in Eritrea

Per tenersi aggiornati: Missionari Cappuccini, p.le Cimitero Maggiore 5, tel.: 023088042. Sito internet: www.missioni.org.

