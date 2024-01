Mare Fuori, Confessioni: novità a gennaio in onda su Raiplay

Il racconto senza filtri dei momenti più intensi vissuti dai protagonisti, di quelli non ancora svelati e delle loro evoluzioni. Dal 15 gennaio in esclusiva su RaiPlay.

Dopo il grande successo della prima stagione, da lunedì 15 gennaio in esclusiva su RaiPlay tornano le attesissime storie senza filtri di “Mare Fuori #Confessioni”. Qui, i ragazzi della nota serie si raccontano davanti alle telecamere, confessando le loro emozioni, ovvero quelle dei personaggi che interpretano. Grazie ad un espediente narrativo, eventi di fiction sono infatti commentati come se fossero reali, attraverso l’artificio di un linguaggio documentaristico.

I contenuti

Quali sono i contenutiIn trenta episodi, “Mare Fuori #Confessioni” propone le storie, gli amori e le amicizie che si intrecciano all’IPM di Nisida – il carcere minorile – rivelando aneddoti non ancora svelati nella precedente edizione.

Come, ad esempio, la storia d’amore appesa a un filo tra Cardiotrap e Gemma e quella salvifica tra Pino e Kubra, l’intenso rapporto tra Carmine e Rosa e così via. Ma non solo: in “Mare Fuori #Confessioni”si approfondiscono temi nuovi, come quello dell’amicizia e della fratellanza che unisce Cucciolo, Micciarella e Dobermann e quello dell’amore omosessuale nato all’interno del carcere.

