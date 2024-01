“Non dimenticare”, è il nuovo singolo di Aka 7even, fuori il 12 gennaio in pre-save e pre-add

al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/cxeh43cmx3/, che racconta proprio di quegli istanti e del desiderio di fermare il tempo per poterli rivivere.

“Il brano – racconta Aka 7even – è una celebrazione al valore delle cose e delle persone, un invito a non dare peso solo a sconfitte e cose negative, ma imparare a prendere le cose belle della vita e tenerle strette a noi. ‘Non dimenticare’ rappresenta tutti quei rapporti conclusi e non, che hanno segnato momenti indimenticabili, come quel pezzo che passa in radio e ti ricorda l’infanzia. Anche se alcuni rapporti finiscono e se ne costruiscono nuovi, non dimenticarli è la chiave che ci aiuta a tenerne acceso il fuoco.”

Nelle scorse settimane l’artista ha rilasciato sui social uno spoiler del nuovo brano, accompagnato da una lunga lettera per i fan e un invito a caricare su una landing page (link) i loro video più belli del 2023, di amori presenti e passati, di tutto ciò che non si vuole dimenticare.

Tra tutte le clip, Aka 7even sceglierà poi le più emozionanti che verranno inserite nel videoclip del singolo.

“Non dimenticare” vuole essere infatti un posto sicuro dove racchiudere quello che per Aka è stato un anno di transizione, un brano da cui ripartire per creare un nuovo progetto ricominciando dalla semplicità, da se stessi e dalla voce, dopo la cura delle ferite del passato che sono state superate e messe in musica.

“Non dimenticare” arriva dopo il singolo estivo “Rock ’n’ Roll” (https://Columbia.lnk.to/rocknroll; Columbia Records/Sony Music Italy), prodotto da Max Kle1nz (Cosmophonix) e CanovA, colonna sonora di due vite che si incrociano, coincidenza o destino non importa, quello che sappiamo è che il momento da vivere è qui ed ora.

