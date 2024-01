REVOCA

Causa condizioni metereologiche avverse, le chiusure comunicate in data 13 gennaio sono revocate, limitatamente a tratta, lavorazioni e sere qui richiamate.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Mercoledì 17 Gennaio alle ore 05:00 di Giovedì 18 Gennaio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A4-Usmate) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760) e S.P.208 Carugate (Km 17+808), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.208 Carugate (km 17+808).

INTEGRAZIONE

Il precedente comunicato del 13 gennaio viene integrato dal presente, limitatamente a tratte, sere e lavorazioni di seguito richiamate.

A51 TANGENZIALE EST

Per lavori di manutenzione segnaletica orizzontale, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 18 Gennaio alle ore 05:00 di Venerdì 19 Gennaio 2024, verrà chiusa al traffico la carreggiata nord (direzione A4-Usmate) nella tratta compresa tra gli svincoli S.P.113 Cernusco sul Naviglio (km 15+760) e S.P.208 Carugate (Km 17+808), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria per il successivo ingresso in Tangenziale allo svincolo S.P.208 Carugate (km 17+808).

RACCORDO AUTOSTRADALE FIERAMILANO

Per lavori di ripristino della pavimentazione di competenza SATAP, si rendono necessarie le seguenti chiusure:

– Dalle ore 22:00 di Giovedì 18 Gennaio alle ore 06:00 di Sabato 20 Gennaio 2024, esclusivamente in pari orario notturno per due (2) notti consecutive, verrà chiusa al traffico la carreggiata sud (direzione Monza-Bollate) del Raccordo Autostradale Fiera (ex S.S.33 del Sempione) con obbligo di uscita sulla Rotatoria denominata R1 (km 0+500), rami di svincolo interclusi compresi. Il percorso alternativo, indicato in loco, prevede la deviazione del traffico in viabilità ordinaria.

