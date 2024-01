Dopo la versione in arabo, CAP è il primo gestore del servizio idrico a parlare cinese. Per gli oltre 40mila appartenenti della comunità cinese della Città metropolitana di Milano sarà più facile avere informazioni sui servizi e tariffe, accedere al pronto intervento e al servizio clienti.

GRUPPO CAP: la versione cinese del sito web arriverà a breve

Gruppo CAP, la green utility che gestisce il servizio idrico cella Città metropolitana di Milano, presenta la versione in lingua cinese del proprio sito WEB. Un’iniziativa dedicata a una delle più numerose comunità del territorio.

Dopo la versione in arabo, CAP è la prima azienda del settore idrico a parlare anche in cinese con i propri utenti. Secondo i dati ISTAT del 2023, la comunità cinese della Lombardia è infatti la più numerosa di tutto il Paese, con oltre 70mila persone. Ed è la Città metropolitana di Milano il territorio in cui risiede il maggior numero di appartenenti a questa comunità, con oltre 43mila residenti (pari al 14%).

Un messaggio di inclusività

“La trasparenza e l’inclusività sono i valori su cui si fonda il rapporto di fiducia che abbiamo costruito con tutti i cittadini che si avvalgono del nostro servizio – spiega Alessandro Russo, amministratore delegato di Gruppo CAP- Il nostro impegno quotidiano è quello di fornire un servizio essenziale, garantire a tutti acqua di ottima qualità in ogni casa, scuola, struttura pubblica ed esercizio commerciale del nostro territorio. La versione in lingua cinese del nostro portale web intende mettere al centro i tantissimi cittadini della comunità cinese che hanno la necessità di ricevere informazioni chiare e puntuali, e di dialogare in modo facile e diretto con l’azienda”.

Il sito vero e proprio

La versione in lingua cinese https://www.gruppocap.it/zh contiene tutte le informazioni essenziali sui servizi, le tariffe e fornisce un canale diretto per contattare il servizio clienti e per accedere al servizio di pronto intervento o comunicare direttamente con l’azienda.

Realizzato grazie alla collaborazione attiva di traduttori e mediatori culturali, la versione in lingua cinese del sito web di Gruppo CAP fa seguito alla versione in lingua araba. Inoltre, intende proseguire la strategia di comunicazione e di sostenibilità dell’azienda all’insegna dell’inclusività, dell’apertura e della massima trasparenza. Gruppo CAP si è dotata, infatti, di un Piano di Sostenibilità che si basa su tre pilastri: Sensibili, Resilienti e Innovatori.

