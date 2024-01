Tre album e un lungo elenco di libri (poesie, romanzi e un’antologia) fanno di GIO EVAN un artista unico, difficile da descrivere, definire.

Tra il 2022 e il 2023, GIO EVAN, un rivoluzionario gentile che usa le parole per condividere pensieri sul mondo che lo circonda, ha disseminato lungo il suo cammino una serie di brani inediti che hanno contribuito a costruire il lungo percorso che lo ha portato oggi ad annunciare un nuovo lavoro: “RIBELLISSIMI”, disponibile su etichetta Capitol Records Italy/Universal Music Italia dal 19 gennaio in versione digitale e in una esclusiva versione limitata autografata (https://capitol.lnk.to/ribellissimi)

Alla pubblicazione del disco seguirà a partire da fine febbraio un nuovo tour, il Fragile / Inossidabile Tour 2024 che porterà l’artista in giro per tutta l’Italia.

Una lunga serie di appuntamenti nei principali teatri italiani (già SOLD OUT le date di MILANO, CREMA, FIRENZE e la prima data di ROMA e raddoppiati gli appuntamenti a ROMA, FIRENZE, TORINO e BOLOGNA) con uno spettacolo dove la musica si alternerà a poesie, gag, monologhi ricchi di ironia ed emozioni.

Radio Zeta è la radio ufficiale del tour e i biglietti sono disponibili su TicketOne: https://www.ticketone.it/artist/gio-evan/.

Queste le date in calendario:

21 febbraio Teatro San Domenico Crema SOLD OUT

26 febbraio Teatro Lirico Milano SOLD OUT

29 febbraio Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Roma SOLD OUT

1 marzo Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone Roma

3 marzo Teatro Apollo Lecce

6 marzo Teatro Puccini Firenze SOLD OUT

11 marzo Teatro Acacia Napoli

12 marzo Teatro Nuovo G. Menotti Spoleto (Pg)

13 marzo Teatro Duse Bologna

14 marzo Teatro delle Muse Ancona

18 marzo Teatro Puccini Firenze

20 marzo Teatro Dante Alighieri Ravenna

21 marzo Auditorium Santa Chiara Trento

22 marzo Teatro della Concordia Torino

23 marzo Teatro della Concordia Torino

28 marzo Teatro Duse Bologna

www.gioevan.it

https://www.facebook.com/gioevanofficial

https://www.instagram.com/gio_evan

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia