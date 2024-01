Alexia, Italian Jazz Guitars, Wayne Escoffery International Quartet, Big One, Monday Orchestra con Simona Severini, Latin Mood e Sydney Ellis.

Blue Note Milano: ecco la programmazione dei prossimi giorni

Dopo qualche giorno di pausa, Blue Note è pronto a riaprire sabato 6 gennaio con Alexia, che riproporrà My Xmas, l’album di classici natalizi uscito un anno fa. L’idea di fare un disco di cover natalizie in inglese è venuta a Natale 2021 quando è tornata con i ricordi alle sue origini. Italian Jazz Guitars rappresenta l’eccellenza della chitarra in Italia riunita in un Super gruppo: Gigi Cifarelli, Fabio Mariani e Antonio Onorato, Maurizio Rolli, Matteo Frigerio. Una formazione che “unisce” tutta Italia sarà al Blue Note di Milano domenica 7 gennaio con un repertorio originale e coinvolgente.

Wayne Escoffery, jazz e il tributo ai Pink Floyd

Martedì 9 gennaio Blue Note Milano accoglierà nuovamente il saxofonista Wayne Escoffery, uno dei talenti più apprezzati e richiesti del jazz internazionale, vincitore, ancora giovanissimo, di un prestigioso Grammy Award. La sua musica è appassionata e profonda, intensa e a tratti perfino struggente. Sarà sul palco con un accompagnamento degno di nota. Mercoledì 10 gennaio è il turno di Big One. Si tratta della migliore tribute band europea dei Pink Floyd. Il loro spettacolo, The European Pink Floyd Show, ha riscosso ovunque un grande successo di pubblico e di critica.

Una rosa di omaggi

La Monday Orchestra, diretta dal maestro Luca Missiti, sarà di nuovo al Blue Note di Milano giovedì 11 gennaio in compagnia della cantautrice Simona Severini. Insieme presenteranno Feelin’ Good, un concerto omaggio dedicato a Nina Simone.

Dopo alcuni anni di pausa tornano i Latin Mood venerdì 12 gennaio con un nuovo repertorio pieno di creatività. Una nuova occasione per produrre musica in quel linguaggio infinitamente variegato che è il latin jazz.

Sabato 13 e domenica 14 gennaio tornerà Sydney Ellis, la cantante afroamericana dalla voce inconfondibile.

