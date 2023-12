Teatro Arcimboldi: Peter Pan il musical, dal 21 dicembre

Milano si prepara a tornare sull’Isola che non c’è con Peter Pan – Il Musical

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, PETER PAN – Il Musical torna in scena al TAM Teatro Arcimboldi dal 21 dicembre al 14 gennaio 2024 con una nuova produzione pronta a portare i suoi spettatori in un entusiasmante viaggio verso l’Isola-che-non-c’è.

Cuore pulsante dello spettacolo è la colonna sonora: uno straordinario viaggio in musica nel mondo fantastico di Peter Pan, con alcune tra le più famose canzoni di Edoardo Bennato tratte dal mitico album del 1980 Sono solo canzonette e con altri brani come “Il rock di Capitan Uncino”, “La fata”, “Viva la mamma” e molte altre, fino alla celeberrima “L’isola che non c’è”.

Il cast eccezionale per un magico show, saprà conquistare il pubblico anche con i tanti effetti speciali come il volo di Peter Pan, l’utilizzo di tecnologie laser per il personaggio di Trilly, le imponenti scenografie che trasporteranno magicamente gli artisti dalla cameretta di Wendy, Michael e John al rifugio dei Bambini Sperduti e i colorati costumi in stile cartoon che daranno il tocco finale a quello che non è un semplice spettacolo teatrale, ma un vero e proprio sogno da condividere con gli amici e la famiglia.

