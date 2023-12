Come difendere la scienza e il metodo scientifico all’epoca dei social.

Aula Magna – UNIPV- Lunedì 18 dicembre 2023 ore 18 ingresso libero

Pavia: Vincenzo Palermo “Galileo e le false verità”

In programma lunedì 18 dicembre alle ore 18 presso l’Aula Magna dell’Università la seconda edizione della Christmas Lecture , organizzata dall’Associazione Science is Cool, l’Associazione Democrito ETS e l’Università di Pavia. Questa avrà come relatore Vincenzo Palermo – direttore dell’istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF) di Bologna, e professore associato presso la Chalmers University of Technology in Svezia. Attraverso un viaggio tra passato e presente, incentrato intorno alla figura di Galileo Galilei, Palermo illustrerà come una teoria può resistere o crollare di fronte alle evidenze sperimentali.

Un’occasione per riflettere sul valore del metodo scientifico e della scienza nel contesto attuale.

Galileo Galilei

Galileo Galilei è forse lo scienziato italiano più noto al mondo. I suoi straordinari successi, e quelli di tanti altri dopo di lui, erano legati al nuovo metodo scientifico da lui ideato. Questo nuovo modo di fare ricerca sarà fondamentale per la rivoluzione scientifica (‘500) e per la rivoluzione industriale (‘700).

Oggi che una grande quantità d’informazioni è disponibile grazie a internet e alle dinamiche tipiche dei social media, il metodo scientifico e la fiducia nella scienza sono messe in discussione da sostenitori di teorie non scientifiche e da cospirazionisti di varia natura. È forse la fine del metodo galileiano?

La Christmas Lecture

La Christmas Lecture, istituita nel 1825 presso la Royal Institution di Londra da Michael Faraday, è ormai tradizione diffusa in molte città europee che, nel periodo natalizio, ospitano personalità scientifiche di fama per condurre seminari divulgativi rivolti al pubblico, con particolare attenzione agli studenti delle scuol superiori.

Oggi i temi affrontati dagli oratori che si alternano nelle diverse edizioni narrano di grandi esplorazioni scientifiche, d’esperimenti, di importanti scoperte, di tecnologie avanzate, di futuri scenari. E mentre la conoscenza scientifica progredisce costantemente, le Christmas Lecture rappresentano un necessario momento di riflessione, di apertura e dialogo.

Vincenzo Palermo

Vincenzo Palermo è un dirigente di ricerca del CNR, direttore dell’istituto per la Sintesi Organica e la Fotoreattività (ISOF) di Bologna, e professore associato presso la Chalmers University of Technology in Svezia. Ha vinto vari premi scientifici. Inoltre, ha partecipato a varie edizioni del Festival della Scienza di Genova, della Notte del ricercatore e a trasmissioni televisive della RAI e di SKY. Dal 2014 scrive per la rubrica “Storie di Scienza” di Sapere, la più longeva rivista italiana di divulgazione scientifica.

È stato uno degli ideatori e vice-direttore della GRAPHENE FLAGSHIP, un progetto di ricerca tra i più ambiziosi mai lanciati dalla comunità europea.

