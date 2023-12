Sono disponibili su tutte le piattaforme di streaming il primo e il secondo episodio della stagione4 di “FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa”,

il podcast ispirazionale di MARGHERITA DEVALLE, con ospiti la conduttrice, scrittrice e attrice Andrea Delogu e la campionessa e maestra di Karate, insegnante di yoga e meditazione, influencer e fondatrice del metodo FightGently Vanessa Villa.

La protagonista della prima puntata è Andrea Delogu (https://spoti.fi/3NqRR6k) che si racconta a Margherita Devalle in una chiacchierata in cui si passa dal suo passato da vocalist, fino ad arrivare alla sua infanzia vissuta a San Patrignano, insieme ai suoi genitori, ai lavori in radio e tv e al suo attuale successo.

Nella seconda puntata invece Vanessa Villa ( https://spoti.fi/41Fe9qY ) insegna a Margherita le tecniche di rilassamento per diventare delle vere guerriere gentili trovando il giusto approccio alle giornate più difficili. In questo “gentle talk” affrontano argomenti come il benessere mentale, la crescita personale, i chakra e cosa significa essere madri lavoratrici oggi.

“FATTY FURBA – Lavoro presso me stessa” Stagione4

Puntata 1 con Andrea Delogu – https://spoti.fi/3NqRR6k

Puntata 2 con Vanessa Villa – https://spoti.fi/41Fe9qY

Altri articoli Dietro La Radio su Dietro la Notizia