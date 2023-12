Da ieri, giovedì 14 dicembre, è disponibile su tutte le piattaforme di streaming il primo episodio della stagione4 di “Fatty Furba – Lavoro presso me stessa”

La protagonista di questa puntata è Andrea Delogu, straordinaria conduttrice, scrittrice e attrice, attualmente in tour nei teatri con il suo spettacolo “40 e sto”, che si racconta in una chiacchierata senza filtri con Margherita Devalle.

In questo episodio, girato nel nuovo salotto colorato a led di Fatty Furba, si passa dal suo passato da vocalist, fino ad arrivare alla sua infanzia vissuta a San Patrignano, insieme ai suoi genitori, ai lavori in radio e tv e al suo attuale successo.

Nella chiacchierata ci sono alcune chicche inedite, come un disco pubblicato in Sud America negli anni 2000 e una Delogu superstar nelle Filippine grazie a un cinepanettone.

Un racconto spensierato e aperto con spunti di riflessione sul mondo della donna, la televisione, la dislessia, gli haters.

Questa nuova stagione porta con sé una importante novità: per la prima volta è anche in video!



Il podcast “FATTY FURBA” arriva ad un momento di svolta: gli ascoltatori avranno la possibilità di immergersi totalmente nel mondo Fatty Furba vivendo le conversazioni in maniera più immersiva.

«Fatty Furba” non è solo un soprannome, è uno stile di vita. È la capacità di arrangiarsi e di trovare sempre una soluzione, indipendentemente dalle difficoltà della situazione – afferma Margherita Devalle – È un omaggio alle personalità della mia famiglia che incarnano questo spirito. Fatty Furba è mia nonna, che faceva quattro lavori per mantenere la famiglia e la cui forza e determinazione erano d’ispirazione per tutti ma lo è anche mia madre, che ha iniziato a lavorare all’età di quattordici anni per prendersi cura dei fratelli a causa dell’assenza del padre. Nei momenti di difficoltà, lo spirito di “Fatty Furba” può servire come faro di speranza e ispirazione. Ci ricorda che siamo in grado di superare qualsiasi sfida, per quanto scoraggiante possa sembrare. È una chiamata all’azione, un promemoria per rimanere forti e perseverare di fronte alle avversità».

https://www.instagram.com/margherita_devalle/

https://www.tiktok.com/@margherita_devalle

https://www.keychange.eu/directory/underrepresented-talent-profile/margherita-devalle

https://www.youtube.com/watch?v=sKMjT4W1HGg

