8blevrai torna con il nuovo singolo “Salam Alaykum”

8BLEVRAI, tra i nuovi talenti rap più apprezzati della scena italiana, torna venerdì 6 ottobre 2023 con il nuovo singolo “Salam Alaykum” (Sony Music Italy/Epic).

Un brano dal sound ipnotico e trascinante, che ti entra in testa fin dal primo ascolto. Nel testo, 8BLEVRAI parla di sé e delle sue origini marocchine, di cui è profondamente fiero, e della difficile realtà in cui è cresciuto. Il tema principale è la strada e come essa abbia formato l’artista nel profondo, intersecandosi indissolubilmente con il successo raggiunto dopo fatica e sacrifici. “Salam Alaykum” è un pezzo crudo, autentico che rispecchia appieno l’animo dell’artista e la sua dimensione musicale.

Il retroscena

Il nuovo singolo giunge dopo la pubblicazione dei brani “Fidèle” e “Tuta fake” e a poco più di un anno dall’uscita di “Immigrato”, il primo EP di 8BLEVRAI, e dell’omonimo documentario, girato da Fabrizio Conte in Marocco durante il periodo del Ramadan, in cui l’artista racconta le tappe del proprio percorso, ma anche storie di strada, di immigrazione, di rabbia e difficoltà, riaffermando il forte rapporto tra il giovane rapper e la sua terra d’origine.

Temi che fanno parte dell’ormai riconoscibile cifra stilistica dell’artista e che 8BLEVRAI sceglie di ripercorrere anche nel nuovo singolo “Salam Alaykum” con cui è pronto a tornare sulla scena per inaugurare una nuova tappa del suo percorso musicale, portando sempre con sé, nei suoi testi e nelle sue sonorità il Marocco.

Biografia

Otmen Belhouari, in arte 8blevrai, è un rapper italiano di origini marocchine, classe ’97 e residente a Predore (BG). Nel 2020 pubblica il suo primo singolo “Desolè” per Tempo Records, l’etichetta indipendente legata all’Academy di Big Fish. Successivamente 8blevraientra nel roster di Yalla Movement, label di Big Fish & Jake La Furia, con la quale pubblica altri tre singoli: “Manette & Madame”(2.172.017 di stream), “Miseria” (1.096.458 di stream) e “Mona Lisa” (938.776 di stream), facendosi notare anche con i suoi Freestyle su YouTube (Real Freestyle 1, 2 e 3) con i quali vanta complessivamente oltre 1M di views. A dicembre 2021 firma per Sony Music, con cui pubblica il singolo “La Haine” prodotto da Big Fish, il cui videoclip (diretto da Mattia Incardona) è una citazione del film “L’Odio”di Mathieu Kassovitz, e “Malaga”, il cui videoclip invece è stato girato proprio nella città da cui prende il nome. Nel 2022 entra nel campionato dei “big” uscendo nello stesso giorno in featuring con Jake La Furia, per il suo brano “L’amore e la violenza” insieme a Paky, e con Rhove per il suo brano “La Famiglia”. Il 24 giugno 2022 8blevrai pubblica il singolo “Poveri stronzi” che anticipa il suo primo EP “Immigrato”, uscito il 15 luglio 2022, a cui fa seguito il documentario omonimo girato da Fabrizio Conte interamente in Marocco e che racconta le tappe del percorso del giovane rapper. Nel corso del 2023 pubblica invece i singoli “Fidèle” e “Tuta fake”.

