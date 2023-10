Follow the Pink, l’ottobre rosa di Fondazione Ieo-Monzino

Torna Follow the Pink, l’iniziativa della Fondazione IEO-MONZINO interamente dedicata alle donne.

La campagna solidale giunge alla sua quarta edizione ed è promossa in occasione dell’ottobre rosa, il mese della prevenzione dei tumori femminili.

È nata per sensibilizzare tutte e tutti sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce e per sostenere la Ricerca dell’Istituto Europeo di Oncologia sui tumori che colpiscono le donne.

Da quando ha preso il via, Follow the Pink è riuscita a fare breccia nell’interesse di realtà aziendali del mondo fashion, beauty, lifestyle e food, coinvolgendo i brand nella realizzazione della più significativa raccolta fondi della Fondazione IEO-MONZINO.

E anche l’impegno e la sensibilità delle aziende che aderiscono alla campagna si sono modificati nel tempo: ogni realtà ha identificato la sua migliore proposta e alcuni ne hanno creata una ad hoc per prendere parte a Follow the Pink.

Non solo con la vendita dei propri prodotti dedicati durante il mese rosa: tutti si sono impegnati a supportare la Ricerca oncologica e a rendere ottobre un periodo di consapevolezza sull’importanza fondamentale della prevenzione

È grazie a iniziative come questa campagna che i ricercatori dello IEO possono portare avanti studi fondamentali con lo scopo di dare una svolta nella cura delle malattie oncologiche: la raccolta fondi di Follow the Pink a supporto della Fondazione IEO-MONZINO andrà a sostenere per il secondo anno il lavoro della giovane ricercatrice Giulia Robusti dell’Unità di Proteomica e regolazione dell’espressione genica in cancro diretta dalla Dott.ssa Tiziana Bonaldi del Dipartimento di Oncologia Sperimentale IEO.

Tutte le informazioni:

https://www.fondazioneieomonzino.it/iniziative/follow-the-pink-le-iniziative-di-ottobre/

https://www.fondazioneieoccm.it

