Sabato 7 ottobre alle ore 21.00 FIAT131, artista rivelazione della nuova scena indie,

sarà live al Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma (Via Pietro de Coubertin, 30 – biglietti disponibili su https://www.ticketone.it/event/fiat-131-auditorium-parco-della-musica-ennio-morricone-17076066/)!

Ospiti della serata piazzabologna, Folcast, Manuel Finotti, Hanami.

Un evento speciale in cui il cantautore tradurrà in melodia le emozioni più profonde con canzoni dalla grande personalità.

Sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i suoi brani conosciuti, caratterizzati dal ritmo disteso dell’itpop e da una penna struggente che non nasconde le vulnerabilità, e per presentare la nuova musica alla quale l’artista sta lavorando da mesi.

Dopo essersi esibito al Blue Note di Milano, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e in numerosi concerti in tutta Italia, gravitando attorno alla scena Indie & R’n’B alla ricerca della sua personale strada, Alfredo nel 2021 dà vita a FIAT131.

Dopo il percorso a Isola degli Artisti Academy, FIAT131 pubblica il primo brano “Schiaffi nell’armadio” a dicembre 2021, con l’etichetta Isola degli Artisti, e da lì la sua fanbase comincia a crescere, raggiungendo un picco di 225.000 ascoltatori mensili su Spotify.

Quest’anno il cantautore ha pubblicato i nuovi brani “Disordine” in collaborazione con Serena Brancale, “Iceberg”, “Cioccolata e Xanax” insieme ad Hanami e il nuovo singolo “Guai”.

Le canzoni di FIAT131 sono presenti in numerose playlist editoriali su Spotify come Indie Italia, Best Indie Italia, Indie Triste, Novità Pop e molte altre.

www.instagram.com/fiat__131/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia