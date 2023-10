E’ online sul sito del Comune di Milano l’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento temporaneo in concessione d’uso del Palazzo del Ghiaccio di via Ciclamini 23, per la durata di tre anni.

L’avviso è rivolto a società sportive dilettantistiche, ad associazioni sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive o enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, a enti di promozione sportiva singoli e associati, a discipline sportive associate e a federazioni sportive nazionali anche in forma associata, riconosciuti dal CONI.

“Restituire alla città lo stadio del ghiaccio di Milano – ha commentato l’assessora allo Sport Martina Riva – è una priorità dell’Amministrazione che più volte nel corso degli ultimi anni ha avviato interlocuzioni per una sua riqualificazione.”

