La pianista e compositrice ligure VERONICA RUDIAN si esibirà il 18 settembre alle ore 17.00 a Bordighera,

presso l’ex Chiesa Anglicana (Via Regina Vittoria, 4 – ingresso solo su invito), in occasione della Giornata del Rispetto degli Anziani.

Nel corso della cerimonia l’artista eseguirà “Il cammino” e “Il viaggio”, due brani tratti dal suo nuovo album di composizioni originali “IL VIAGGIO”, distribuito da ADA Music Italy, disponibile in digitale su tutte le piattaforme streaming (http://ada.lnk.to/ilviaggio).

L’album racchiude un mix di vari stili, dal pop alla musica celtica, dal classico fino al contemporaneo, e guida idealmente l’ascoltatore in un viaggio introspettivo, attraverso i quattro elementi della natura.

La Giornata del Rispetto degli Anziani, che si tiene dal 2019 a Bordighera in concomitanza con la festività nazionale giapponese dedicata agli anziani Keiro no Hi, celebra l’esperienza di vita dei cittadini più longevi come cultura della memoria e prezioso insegnamento per il futuro.

Il significativo legame tra Bordighera e la tradizione giapponese sarà consolidato quest’anno, oltre che dal patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano, dalla presenza del Console, Kobayashi Toshiaki.

Per l’occasione il Sindaco del Comune di Bordighera Vittorio Ingenito ha fortemente voluto che l’artista Veronica Rudian suonasse, in qualità di eccellenza ligure, per impreziosire la cerimonia con la sua musica.

«Sono molto contenta di essere stata invitata dal sindaco di Bordighera, la mia città – afferma Veronica Rudian – È un onore per me suonare in questa occasione davanti a lui, al Console giapponese e a questi concittadini così importanti per la nostra comunità e per la nostra memoria, ai quali spero di portare un po’ di gioia e spensieratezza».

