V dei BTS: arriva il disco di debutto solista “Layover”

V, membro dell’iconica band dei BTS, ha pubblicato il suo album di debutto solista Layover e il videoclip ufficiale del singolo “Slow Dancing”

Il titolo del disco “Layover” fa riferimento al prendersi una pausa lungo il cammino, per riflettere su se stessi e rivalutare i propri obiettivi prima di arrivare alla meta finale.

A livello personale, V punta a mostrare un lato di sé più maturo e naturale all’interno del disco, che contiene 6 tracce che si susseguono in un flow naturale dall’inizio alla fine: “Rainy Days,” “Blue,” “Love Me Again,” il nuovo singolo “Slow Dancing,” “For Us” e la bonus track “Slow Dancing (Piano Ver.)”.

I primi cinque brani arrivano tutti accompagnati da un videoclip ufficiale.

“Sono l’ultimo del gruppo a pubblicare il debutto solista. Sono nervoso ma mostrerò a tutti ciò a cui ho lavorato, uno strato alla volta” – racconta V. “Layover è un disco che cattura l’essenza di chi è veramente come persona Kim Taehyung. Suona fresco, sorprendente, rilassante”.

Layover è un disco pop dalle sonorità R&B, che si fondono con l’individualità e la sensibilità dell’artista. L’album è nato grazie alla collaborazione tra V e il presidente (ed executive producer) della ADOR, Hee Jin Min, che ha supervisionato l’intero processo creativo dalla musica, alla coreografia dei brani fino al design e alla promozione.

L’album da modo di vedere il lato genuinamente glamour di V, ma anche i suoi gusti e stile musicale. “Slow Dancing” è un brano R&B che ricorda le sonorità soul romantiche degli anni ’70.

Nel videoclip, V si immerge in una storia fantasy ambientata nel bellissimo scenario dell’oceano a Majorca in Spagna.

La prima traccia “Rainy Days” presenta sonorità più alternative ed è un perfetto mix di percussioni vintage e batterie moderne che creano un sentimento unico.

“Blu” è un sentito omaggio all’R&B old school, “Love Me Again” contiene elementi del jazz e del gospel, “For Us” impressiona per i suoni synth pad e i vocals caldi che si accompagnano al suono di un pianoforte.

LAYOVER TRACKLISTING:

Rainy Days

Blue

Love Me Again

Slow Dancing *focus track

For Us

Slow Dancing (Piano Ver.)

