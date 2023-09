Premio Dessì: la XXXVIII edizione del concorso letterario

È un’edizione del Premio “Giuseppe Dessì” , la trentottesima, in un’inedita versione autunnale e spalmata nell’arco di tre mesi: il concorso letterario intitolato allo scrittore sardo (1909-1977), quest’anno slitta infatti dal tradizionale periodo di fine settembre per snodarsi in varie fasi, con spettacoli, concerti, presentazioni editoriali e incontri con gli autori, fino al suo clou in programma il 25 novembre, data della cerimonia di premiazione.

L’appuntamento è, come sempre, a Villacidro , la cittadina del Sud Sardegna, a una cinquantina di chilometri da Cagliari, che tanta importanza ebbe nella vita e nell’opera di Dessì e dove ha sede (proprio in quella che era la casa di famiglia ) la Fondazione che porta il suo nome e che organizza il premio con il contributo del Comune di Villacidro , dell’ Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione e Beni Culturali della Regione Autonoma della Sardegna e della Fondazione di Sardegna , e con il patrocinio del MiC – Ministero della Cultura e del GAL Linas Campidano .

