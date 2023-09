Premiati i nonni del giovane orfano feminicidio Nicolò Maja

“Buonasera, è con grande piacere che intervengo a questo evento unico nel suo genere. Un’iniziativa capace di accende i riflettori sul percorso di rinascita che accomuna tante vittime di violenza. Sono lieto di apprendere che tra le tante storie raccontate c’è anche quella del nostro concittadino Nicolò Maja e dei suoi splendidi nonni. Colgo, quindi, l’occasione per ringraziare tutti voi, in particolare la Signora Ines e il Signor Giulio, con anche Nicolò e rinnovo a voi i miei complimenti per il percorso che state affrontando, sicuramente difficile e doloroso, ma che insegna a tutti noi il valore della famiglia e il senso profondo della comunità.

Ottobre è anche il mese della Festa dei Nonni, veri e propri Angeli Custodi protettori delle famiglie, a Voi cari nonni di Nicolò il mio caloroso saluto, nell’attesa di incontrarvi di persona”. E’ il messaggio inviato dal Presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ai nonni Giulio e Ines di Nicolò Maja, giovane orfano del femminicidio sopravvissuto alla strage di Samarate, che sono stati premiati all’Auditorium del Massimo alla registrazione tv dell’evento: “Women for Women against Violence – Camomilla Award”, una kermesse straordinaria e unica per promuovere il contrasto alla violenza di genere e la prevenzione sul tumore al seno.

I due anziani hanno ricevuto, unitamente ad un assegno di sostegno concreto alla famiglia, dal Presidente della Società Nazionale di Mutuo Soccorso Cesare Pozzo, Andrea Tiberti, un Camomilla Award di cioccolata (il fiore di Camomilla che simboleggia la forza e la solidarietà, in fitoterapia usato per aiutare le piante malate a guarire) realizzato dal maestro Lorenzo La Civita per “la dolcezza con cui si stanno prendendo cura del nipote”. La kermesse, ideata e prodotta dalla Presidente dell’Associazione Consorzio Umanitas, Donatella Gimigliano, è stata presentata da Arianna Ciampoli e Beppe Convertini, per la regia di Antonio Centomani.

La serata, che è stata aperta dal cantautore milanese Antonio Maggio con il brano “La faccia e il cuore”, accompagnato da due straordinari dancers: Samuel Peron e Veera Kinnunen ha ospitato tante storie, come quella della “mamma” di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, che ha raccontato il suo vissuto con il tumore in un toccante monologo dal titolo “Io quell’intruso lo conosco bene

La kermesse ha ospitato anche Filomena Lamberti, sfregiata con l’acido dal marito che ha spiegato: “violenza fisica, verbale, psicologica ed economica. Sono tutte forme di violenza che vanno condannate. La biodermogenesi mi cura pelle e anima“, raccontando tutte le novità della sua rinascita psico-fisica, grazie alle cure di supervisionate dal prof. Claudio Urbani, e grazie anche all’importante contributo raccolto dalla testata “La 27 Ora” del Corriere della Sera, presente Giuseppe Di Piazza, che ha ricevuto il prestigioso riconoscimento proprio da Filomena. Tra coloro che hanno ricevuto il “Camomilla Award” anche il noto giornalista e conduttore televisivo, Massimo Bernardini, che in una diretta aveva confessato di “aver alzato le mani sulla sua mamma” e che, nel suo intervento, oltre al grande pentimento, ha sottolineato l’importanza dell’educazione nel contrastare la violenza di genere.

“Il prezzo da pagare per noi uomini non sarà mai abbastanza alto quando attacchiamo, violentiamo o uccidiamo una donna. L’educazione è un cammino che non va mai mollato“, ha ribadito dal palco il giornalista. Premiati anche la giornalista sportiva Greta Beccaglia, che ha ricevuto il premio da Ivan Zazzaroni, la conduttrice televisiva, Samantha De Grenet, Testimonial campagna sul tumore al seno della Fondazione Umberto Veronesi, Daniele Angelo Giarratano e Gianfranco Natelli dell’Arma dei Carabinieri, che hanno salvato la vita a una donna che ha chiesto aiuto con il linguaggio internazionale “signal for help”, premiati dalla sottegretaria alla Cultura, Lucia Borgonzoni, la straordinaria vocalist Silvia Mezzanotte e la trasmissione di Mediaset “Le Iene”, rappresentata da Nina Palmieri e Filippo Roma.

