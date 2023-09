Ludovico Einaudi: il concerto a Dogliani è stato cancellato

A causa di forza maggiore, il concerto di Ludovico Einaudi previsto per oggi 16 settembre è stato cancellato.

Le piogge delle ultime ore hanno reso inagibile il luogo del concerto, ed è stata diramata allerta gialla dall’Arpa Regione Piemonte per temporali sempre per oggi 16 settembre.

“E’ con grande dispiacere che vi comunico che il concerto previsto domani 16 settembre a Dogliani sarà cancellato a causa del maltempo e della difficile logistica. Il terreno bagnato ha reso impossibile il montaggio del palco, le previsioni per le prossime ore non rassicurano. Sono davvero dispiaciuto perché come sapete a questo concerto doglianese tenevo e tengo in modo speciale. Un grande abbraccio a tutti”

Ludovico Einaudi

Sarà possibile richiedere il rimborso dei biglietti presso il canale di prevendita dove sono stati acquistati entro e non oltre 30 giorni (15 ottobre 2023).

BIGLIETTI ACQUISTATI PRESSO TICKETONE:

Per i biglietti acquistati online sul sito www.ticketone.it il rimborso verrà effettuato automaticamente con accredito della carta di credito utilizzata per l’acquisto.

Per i biglietti acquistati nei punti vendita, vi invitiamo a consultare il seguente link: https://www.rimborso.info/

