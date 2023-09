Nel 2023 ricorre il decimo anniversario dell’album di Ludovico Einaudi In A Time Lapse, che ha ottenuto il disco di platino.

Per celebrare questa pietra miliare, Decca Records pubblica una speciale edizione deluxe dell’album su doppio CD e triplo LP, con le 14 tracce originali e 5 bonus track, precedentemente in esclusiva su iTunes, e tutti i 7 remix ufficiali.

In A Time Lapse si sviluppa come una suite in cui convergono intorno al pianoforte archi, percussioni ed elettronica, con un’idea che rimanda alla forma di un romanzo diviso in vari capitoli.

Ogni brano ha la sua identità singola ma fa parte di un insieme, come un albero genealogico, in cui ogni ramo ha una relazione con un edificio centrale. “Per vedere l’albero e la foresta. Il dettaglio e l’insieme, tutto contemporaneamente”.

Sabato 16 settembre Ludovico Einaudi sarà il concerto “Piano solo in linea d’aria” a Dogliani, collina di San Bernardo, ore 17.00.

Per informazioni ludovicoeinaudi.com/concerts/

