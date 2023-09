Joe T Vannelli chiude il “Summer Tour 2023”

Dopo aver suonato per tutta l’estate nei più prestigiosi locali e club con il suo SUMMER TOUR 2023,

lunedì 11 settembre il dj e produttore di fama internazionale JOE T VANNELLI chiuderà la stagione estiva esibendosi nell’iconica serata La Troya del Club Chinois di Ibiza.

Nella sua carriera ha suonato le più importanti e prestigiose consolle di tutto il mondo, dal Pacha all’Amnesia di Ibiza, Cavo Paradiso a Mykonos, Marquee di New York, Wall di Miami, Love Parade di Berlino, protagonista assoluto di locali e serate di riferimento nella storia del clubbing: After Dark, Exogroove, New York Bar e Supalova, brand da lui ideato e creato, la one-night per eccellenza con numeri da record, caratterizzato da uno show di performers, cantanti, musicisti e dj internazionali.

Ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali, oltre venti dischi d’oro e di platino come produttore di “Children” di Robert Miles, “Another Brick in the Wall” remix dei Pink Floyd, “Groovejet” di Spiller, “Sweetest Day of May”, “Play With the Voice”.

Uno dei suoi ultimi successi è il remix del brano ai vertici delle classifiche “ITALODISCO” dei The Kolors (Warner Music Italy), a cui sono seguite le sue ultime produzioni realizzate negli studi di Sound Faktory, tra cui “CIAO MARE AMORE” (Ego Music), realizzato insieme al musicista romagnolo Mirko Casadei per celebrare i 50 anni di “Ciao Mare”, uno dei più grandi successi del “re del liscio” Raoul Casadei (il video del brano è visibile al seguente link https://youtu.be/Y5F9ITIkda4), il remix del singolo “CRAZY FOR A DISCO DANCE” di IN DA CLUB feat. IVANA SPAGNA (disponibile all’interno del venire limited edition “CRAZY FOR A DISCO DANCE” di IN DA CLUB feat. IVANA SPAGNA) e “JOE T VANNELLI feat TH – Leave Me Baby (Remix HAXI:ATT)”, un remix di pura house music con l’iconica voce di Thelma Houston. Infine, sono disponibili su Traxsource e Beatport due versioni da club di “Ciao Mare Amore” (“Ciao Mare Amore Club Mix” e “Ciao Mare Amore Dub Mix”).

È disponibile “God is a Dj”, la sua autobiografia (edita da Baldini+Castoldi) che dà il titolo anche al suo ultimo album, uscito in doppio vinile in edizione limitata.

