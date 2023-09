Proseguono gli incontri con anziane e anziani nei quartieri sul tema della prevenzione alle truffe organizzati da Polizia locale, in collaborazione con il Pool antitruffa della Procura di Milano, la Prefettura e i municipi.

I primi appuntamenti fissati dopo la pausa estiva sono giovedì 14 settembre alle ore 15 presso lo spazio CAM del Municipio 6, in via Legioni Romane 54 (M1 Primaticcio); lunedì 25 settembre alle ore 15 presso il CAM Romana Vigentina del Municipio 1, in corso di porta Vigentina 15; venerdì 6 ottobre alle ore 15.30 presso la parrocchia Sant’Andrea in via Crema 26, nel Municipio 5.

Tutti gli incontri sono tenuti dagli agenti della scuola del Corpo della Polizia locale e del Pool antitruffa – composto sia da “ghisa” sia da personale della Polizia di Stato – che raccontano alcuni casi tipici di truffa di cui sono vittime in particolare gli anziani e le anziane, simulando vari scenari per coinvolgere direttamente i partecipanti e spiegare quali comportamenti e precauzioni adottare per difendersi dai reati e come allertare le Forze dell’ordine.

