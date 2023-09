Il duo elettronico olandese Tinlicker arriva in Italia 

Il duo elettronico olandese Tinlicker arriva finalmente in Italia con uno show unico, che si terrà ai Magazzini Generali di Milano martedì 5 marzo 2024, in una data prodotta da Vivo Concerti.

I biglietti saranno disponibili su www.vivoconcerti.com da venerdì 29 settembre 2023 alle ore 11.00.

Tinlicker è il progetto di musica elettronica formatosi nel 2013, composto da Micha Heyboer e Jordi van Achthoven. I Tinlicker hanno pubblicato il loro primo album in studio “This Is Not Our Universe” nel 2019, apprezzato da media come Billboard, DJ Mag, BBC Radio 1 e SiriusXM. Si sono susseguiti una serie di EP e singoli acclamati, tra cui i remix per Alt-J, Kosheen e deadmau5, e “Because You Move Me” con Helsloot, certificato disco di platino.

