Fuori dal coro: gestione dei flussi migratori

Nel nuovo appuntamento con “Fuori dal coro”, condotto da Mario Giordano in prima serata su Retequattro, ampio spazio verrà dedicato alla gestione dei flussi migratori con un reportage tra Ventimiglia e la tratta dei Balcani, due delle principali rotte migratorie verso l’Unione Europea. Sempre in materia di immigrazione, un’analisi sulla costruzione dei nuovi Centri di permanenza per i rimpatri in diverse città italiane, tra cui Bolzano, Genova e Bologna.

Una pagina sarà dedicata alle occupazioni abusive con un’inchiesta tra Roma e Napoli in merito alloggi un tempo dedicati ai custodi delle scuole e ora occupati da persone che non ne hanno titolo. Inoltre, non mancheranno tutti gli aggiornamenti sui ladri di case.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia