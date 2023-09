Grande successo venerdì 8 settembre per il “Diego Basso Plays Queen”,

evento SOLD OUT all’ insegna delle musiche che hanno fatto la storia del rock, riarrangiate per orchestra ritmico sinfonica, svolto presso il Teatro Romano di Verona.

Sul palco ad emozionare il pubblico il Maestro Diego Basso che dopo aver entusiasmato il teatro Ariston di Sanremo torna sul palcoscenico a Verona accompagnato dall’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana, le voci di Art Voice Academy, Anna Danieli, Giuseppe Lopizzo, Barbara Lorenzato, Sonia Fontana, Claudia Ferronato, Lorenzo Menegazzo e Manolo Soldera, il chitarrista di fama internazionale Stef Burns e la voce lirica Claudia Sasso soprano.

A fare da cornice il suggestivo Teatro Romano di Verona.

Tra i brani eseguiti che hanno coinvolto ed emozionato i presenti non sono mancati gli inni rock “Bohemian Rhapsody”, “We Will Rock You”, “We Are the Champions”, “Somebody to love”, “These are the day of our lives”, “The Show Must Go On” oltre a tre duetti con la voce lirica del soprano Claudia Sasso ed il solista Manolo Soldera, tra cui “Barcelona”.

L’evento è stato prodotto da AVA Sound Live Music ed è a cura dell’associazione veronese Chiave di Solidarietà. Il ricavato della serata sarà interamente destinato all’AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) di Verona per la ricerca sulla sclerosi multipla e per il sostegno agli ammalati e alle loro famiglie.

Questi gli altri appuntamenti di “Diego Basso Plays Queen”:

25 novembre 2023 ore 21.00 – CMP ARENA (VI)

https://www.ticketone.it/event/diego-basso-plays-queen-palabruel-17446099/

https://www.diegobasso.com/

https://www.facebook.com/diegobassodirettoredorchestra

https://instagram.com/maestrodiego.basso?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

https://twitter.com/M_DiegoBasso

