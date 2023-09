Apre al pubblico sabato 30 settembre dalle ore 10:00, al MUST Museo, “Rizosfera – La vita sottoterrestre”

Si tratta di una mostra multimediale e interattiva sulla biodiversità del suolo che, presentata per la prima volta in occasione del Food&Science Festival di Mantova, ora arriva sul nostro territorio per iniziativa di CEM Ambiente, nell’ambito dei festeggiamenti per i 50 anni dell’utility che si occupa del servizio di igiene urbana.

L’esposizione è stata promossa da CEM in collaborazione con il Comune di Vimercate – MUST Museo del territorio; con la partecipazione di FRAME-Divagazioni Scientifiche e auroraMeccanica.

La Mostra

La mostra RIZOSFERA – La vita sottoterrestre è una porta di ingresso al mondo che non vediamo in superficie, quel mondo sotterraneo così importante per la salute delle piante e delle loro radici.

Un mondo segreto e meraviglioso, dove tutto è buio ma pieno di una vita che i visitatori potranno esplorare e osservare grazie all’incontro con strani animali, molecole giganti e organismi microscopici con i quali sarà possibile interagire.

Un’esperienza sensoriale e immersiva che permetterà a tutti di vivere in prima persona i delicati equilibri che sono alla base della fertilità del suolo. E del cibo che produciamo e mangiamo.

Ospitata all’interno della programmazione espositiva 2023/24 del MUST e in concomitanza con l’iniziativa Ville aperte in Brianza, la mostra Rizosfera – La vita sottoterrestre si svilupperà nelle sale espositive secondo una disposizione studiata per far vivere, tappa dopo tappa, un viaggio esplorativo nel mondo sotterraneo.

Ma cos’è la Rizosfera?

È quella parte di suolo che circonda le radici delle piante. Questa definizione è stata data per la prima volta dall’agronomo tedesco Lorenz Hiltner nel 1904.

Nel corso degli anni, gli scienziati hanno scoperto che nella rizosfera vive una grande varietà e quantità di microrganismi, che possono essere utili o dannosi per le piante.

Conoscere meglio e rispettare i delicati equilibri tra gli organismi del suolo ci porta molti vantaggi. Come la possibilità di coltivare con meno fertilizzanti e antiparassitari. E produrre cibo in modo più sostenibile.

SAVE THE DATE

RIZOSFERA – La vita sottoterrestre

Dal 30 settembre al 22 ottobre 2023

MUST Museo del territorio vimercatese

Via Vittorio Emanuele II n.53 , Vimercate (MB)

Orari: Mer-Gio h 10-13 , Ven-Sab- Dom h 10-13 / 15-19

Ingresso gratuito

Domenica 1 ottobre, in occasione di Ville Aperte in Brianza, orario speciale continuato h 10 – 19 e visite guidate gratuite (prenotazioni al sito www.villeaperte.info)

www.rizosfera.it

