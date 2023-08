Era uno dei ritorni più attesi dell’anno ed è finalmente arrivato il momento

La superstar Selena Gomez ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Single Soon”, accompagnato da un bellissimo videoclip in cui l’artista si diverte ad uscire la sera con le sue amiche e lascia il fidanzato, preparandosi a diventare single, con un bigliettino: “I’m sorry. I can’t. Don’t Hate Me (Scusami. Non posso. Non odiarmi).

“Single Soon” è il brano perfetto per fine estate ed è stato prodotto da benny blanco e Cashmere Cat. Una canzone uptempo divertente e tutta da ballare, in attesa del nuovo attesissimo album della popstar.

Selena Gomez è una delle popstar più famose di sempre: ha venduto oltre 210 milioni di singoli in tutto il mondo e accumulato oltre 50 miliardi di stream globali con la sua musica.

https://www.universalmusic.it

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia