Pink Floyd History a Seravezza venerdì 11 agosto

Pink Floyd History arriva a Seravezza venerdì 11 agosto alle 21,30

Sono trascorsi 50 anni da quando The Dark Side of the Moon ha letteralmente ridefinito il concetto stesso di concept album, infrangendo ogni record e rimanendo nelle classifiche più di ogni altro mai inciso, vendendo oltre 50 milioni di copie.

Pink Floyd History è un progetto nato nel 2001, da allora in poi il successo è stato irrefrenabile, lo spettacolo ha ottenuto sold out in tutta Europa e rivoluzionato il panorama degli spettacoli tributo, uno show curato nei minimi particolari con scenografie coinvolgenti, emozionanti giochi di luci e soprattutto videoproiezioni appositamente realizzate.

“Per il concerto a Seravezza la nostra band verrà accompagnata non solo da un’orchestra di 30 musicisti ma anche da un coro di circa 50 voci – dichiara il regista Emiliano Galigani -. In realtà si tratterà dell’unione di ben due cori per rendere la musica dei Pink Floyd ancora più grandiosa: il Coro San Martino del Duomo di Pietrasanta e “I cantori di Burlamacco”, diretti da Susanna Altemura, e la Corale Lirica Versiliese, diretta da Elisabetta Guidugli”.

Dark Side Orchestra propone dunque a Seravezza un concerto evento unico per ricordare e festeggiare uno degli album rock più importanti della storia della musica attraverso una rielaborazione sinfonica degli arrangiamenti, un’orchestra di trenta elementi, un coro e una band dal vivo, per immergere gli spettatori nel paesaggio sonoro e nelle meraviglie liriche di questo album che non ha alcun precedente.

Sul palco musicisti e luci spettacolari per ripercorrere i cinquant’anni che hanno cambiato il volto della musica rock. Un vero e proprio spettacolo tributo, uno show a 360 gradi che, con puntualità e rispetto dell’originale, accompagna il pubblico alla riscoperta di brani storici e indimenticabili, dalle atmosfere psichedeliche degli esordi fino ai grandi e intramontabili classici come “Another brick in the wall”, “Wish you were here” e tanto altro.

Pink Floyd History

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia