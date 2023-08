Il 6 ottobre uscirà il nuovo box set da collezione dei Depeche Mode,

il tredicesimo per la collana The 12″ Singles: “Delta Machine | The 12″ Singles” (Sony Music) ed è già disponibile in pre-order al link https://depechemode.lnk.to/TheSingles.

“Delta Machine | The 12″ Singles” contiene 6 vinili da 12” con i singoli estratti dall’album “Delta Machine”, il 13° album in studio dei Depeche Mode.

Uscito in origine nel marzo 2013 per Mute/Columbia Records, “Delta Machine” racchiude brani come “Heaven” (uscito come primo singolo dell’album nel gennaio 2013), “Soothe My Soul” (uscito a maggio 2013) e “Should Be Higher” (uscito a ottobre 2013).

Il box di “Delta Machine | The 12″ Singles” contiene le riproduzioni dei singoli in 12”, più tre dischi con una serie di remix, dub mix, versioni strumentali, versioni live e radio mix dei brani, insieme alla bonus track “Goodbye (Gesaffelstein Remix)”.

Ogni box set della collana contiene i singoli di uno specifico album dei Depeche Mode, pubblicati in qualità vinile 12 pollici. L’artwork esterno di ogni box è ispirato alla release originale, mentre le custodie dei vinili riproducono l’artwork originale del singolo.

“Delta Machine | The 12″ Singles” è la tredicesima uscita della serie The 12” Singles dei Depeche Mode. Prossimamente è in programma anche la pubblicazione dei box set di “Spirit”.

I Depeche Mode sono attualmente impegnati con il loro Memento Mori World Tour, a supporto del loro 15° album in studio “Memento Mori”, uscito a marzo 2023, e che è arrivato in Italia questa estate con tre imperdibili date allo Stadio Olimpico di Roma, allo Stadio San Siro di Milano e allo Stadio dall’Ara di Bologna.

