L’Italia sta diventando un Paese di single ultracinquantenni: un italiano su 3 risulta solo all’anagrafe ed —includendo tra i “soli” anche quell’11% dei nuclei familiari monoparentale che ha uno o più figli— si arriva al 41% del totale: il 70% di essi ha superato i 40 anni, il 55% ne ha più di 50 ed il 49% ne ha più di 65. A metterlo in evidenza è Adelante+ (www.viaggi-adelante.it), spin-off di Vamonos-Vacanze.it, il tour operator italiano specializzato in vacanze di gruppo, nato per occuparsi proprio di questa fascia di mercato.

La vecchiaia si è spostata in avanti

Il fatto è che la vecchiaia si è spostata in avanti: i cinquantenni di oggi sono spesso single, frequentano le palestre, hanno il culto del corpo e del tempo libero, “coltivano” emozioni.

Ma se il Belpaese conta oggi 8,5 milioni di persone sole, pari al 33,3% delle famiglie residenti in Italia, stando alle previsioni demografiche nel 2041 saliranno a 10,2 milioni (+16,2% sul 2021) e ben 5,6 milioni saranno single over 50.

Dietro questi numeri elaborati da Adelante+ in base ai dati dell’ultimo censimento permanente della popolazione dell’ISTAT, si nascondono diversi fenomeni: in primo luogo l’allungamento della vita che porta sempre più persone “grandi” a vivere un lungo periodo di solitudine.

«Ma a 50 anni si hanno anche le 2 condizioni necessarie per godersi al massimo la vita: i “soldi” per poterti permettere le esperienze e la “salute” per poter viaggiare» sottolineano gli ideatori di Adelante+.

E sono infatti gli over 50 a viaggiare di più, spendendo anche cifre ben maggiori rispetto alle altre fasce di età. «Gli ultracinquantenni hanno più tempo e più denaro, possono raggiungere un ventaglio più ampio di destinazioni, prenotare hotel a 5 stelle, imbarcarsi su navi extra-lusso o immergersi nelle acque termali di una spa in alta quota» spiegano gli ideatori di Adelante+.

