Milano – Al Castello Sforzesco in scena Celtic Storm

Martedì 22 agosto 2023, alle ore 21.00, sul palcoscenico del Castello Sforzesco a Milano, nell’ambito della Rassegna Milano è Viva al Castello 2023, andrà in scena lo spettacolo “Celtic Storm”

Le atmosfere celtiche, le danze irlandesi, le musiche di strumenti antichi e il tradizionale suono delle cornamuse scozzesi, si affiancheranno nel coinvolgente spettacolo ideato e prodotto dall’Accademia Danza Irlandese Gens d’Ys, in collaborazione con il gruppo di cornamuse e percussioni scozzesi Orobian Pipe Band e la band Talamh & Friends.

Uno show emozionante, che trasporta il pubblico in un vortice di musica e balli, impreziosito dai costumi di scena, sostenuto da un’eccellente esecuzione tecnica e coreografica di otto ballerine irlandesi di Gens d’Ys International, in collaborazione con Unity Dancers.

Uno sguardo alle moltissime espressioni delle Irish dance, famose prevalentemente per i rapidi movimenti, sempre più veloci e complessi delle gambe. Gens d’Ys International reinterpreta la danza irlandese in una versione più contemporanea, valorizzando l’abilità del corpo di ballo, in grado di unire passi leggeri a melodie più sostenute, arrivando a ritmi incalzanti attraverso il progressivo “battering” delle scarpe tradizionali, con la punta e il tacco in fibra di vetro.

Uno show in continuo divenire, accompagnato dalle esibizioni dei quattro musicisti della band Talamh & Friends, che nelle esecuzioni utilizzeranno prevalentemente gli strumenti della tradizione gaelica e dal suono tipico delle cornamuse e tamburi scozzesi dei dodici elementi del gruppo Orobian Pipe Band. Atmosfere e melodie del passato, che si alternano a vibranti e moderne composizioni.

CELTIC STORM

Partecipa a MILANO È VIVA – ESTATE AL CASTELLO SFORZESCO 2023

Durata dello spettacolo: novanta minuti in due tempi

Castello Sforzesco – Cortile delle Armi

Piazza Castello – 20121 Milano (MI)

Informazioni: info@gensdys.it -+39 3357155360

Biglietti su https://www.mailticket.it

Link diretto per l’acquisto dei biglietti https://www.mailticket.it/manifestazione/F236/celtic-storm-estate-al-castello-2023

Prezzi: 10/ 20 euro – gratuito (under dieci e disabili 100%)

Protagonisti della serata:

Gens d’Ys Accademia Danze Irlandesi è sinonimo di danza irlandese in Italia. Prima accademia italiana dedicata ai balli tradizionali dell’Isola di smeraldo con trentacinque sedi in Italia, nata trenta anni fa un gruppo di amici. Vanta ballerine nazionali e internazionali qualificate ai campionati Europei e Mondiali.

Orobian Pipe Band: gruppo di cornamuse e percussioni tradizionali scozzesi; nata nel 2010 sul territorio bergamasco.

Talamh &Friends: Caterina Delphine Sangineto, David Lombardi e David Bacina (Voce, arpa, chitarra e violino), in questo spettacolo saranno accompagnati da Daniele Bicego (Uilleann pipes).

Il repertorio di Talamh si snoda con versatilità ed eleganza da ballate dell’Isola di Smeraldo fino a set strumentali, dalle suggestioni dell’arpa fino al graffiante suono del gaelico scozzese.

