Imagine Dragons hanno svelato il loro nuovo singolo “Children of the Sky (a Starfield song)”,

ispirato al videogame fantascientifico blockbuster, Starfield™, disponibile nei negozi e online dal prossimo mercoledì 6 settembre.

La band ha creato il singolo pensando all’universo di Starfield. L’orchestrazione virtuosa del brano riflette l’introspezione della canzone a livello testuale.

La band s’interroga sul nostro posto nell’universo e sui grandi quesiti della vita, con alcuni momenti di grande epicità amplificati da un ritornello dalla potenza sismica.

Il videoclip ufficiale di “Children of the Sky (a Starfield song) uscirà prossimamente.

“Bethesda ha creato alcuni videogiochi iconici a cui abbiamo giocato per la maggior parte delle nostre vite e siamo onorati di avere collaborato con questo brano a Starfield. La canzone – così come il gioco- si pone alcune fra le domande più difficili per noi esseri umani che cercano il proprio posto nell’universo” – racconta il frontman degli Imagine Dragons, Dan Reynolds, da sempre grande appassionato di videogames.

Il compositore di Starfield Inon Zur ha raccontato: “sono così eccitato e onorato di rivelare che ho collaborato con il leggendario gruppo degli Imagine Dragons per creare questo brano. La band ha prodotto una canzone sensazionale, emozionante e memorabile. Li ho aiutati nel plasmare il motivo di Starfield all’interno del brano, così come alcuni elementi iconici tratti dal brano portante del videogioco e sottofondi orchestrali. Il risultato è una celebrazione imponente di Starfield e spero che i fan del gioco e del gruppo in tutto il mondo lo apprezzino tanto quanto noi”.

Di recente la band ha pubblicato il documentario originale IMAGINE DRAGONS LIVE IN VEGAS disponibile in Italia sulla piattaforma Disney+.

È uscita anche la soundtrack IMAGINE DRAGONS LIVE IN VEGAS Soundtrack Album, disponibile anche in formato fisico vinile a partire dal 6 ottobre in esclusiva sullo shop di Universal Music Italia.

