Tanti gli appuntamenti che si susseguono e gli ospiti che si avvicendano sul palco, e che si esibiscono con l’entusiasmo e la voglia di sentirsi parte di un collettivo di artisti e musicisti che cresce di settimana in settimana, che si confronta e si arricchisce.

E la settimana di ferragosto non fa eccezione: si parte lunedì 14 alle 21,30 con il progetto revival 70 “Seventy Dance Party” di Manuela Bollani. Una serata in cui sarà impossibile rimanere seduti, in cui i cuori pulseranno all’unisono e le mani saliranno al cielo sulle note dei più grandi successi degli anni Settanta. Da I Will Survive a Hot Stuff, da Never can say Goodbye a Dancing Queen, la band accompagnerà i presenti in un frizzante tuffo nel passato con tanto di fantasie floreali e pantaloni a zampa. Anche per i partecipanti è gradito l’abbigliamento a tema. Con lei alla

Paolo Peewee Durante alle tastiere, Michelangelo Tozzi alla chitarra, Marco Galiero al basso Andrea Bruciati alla batteria.

Giovedì 17 agosto

Mentre giovedì 17 agosto sempre alle 21,30 Emanuele Bernardeschi, che è stato il Clopin del Gobbo di Notre Dame di Riccardo Cocciante porterà al Lunabanana lo spettacolo “Ti racconto io Notre Dame di Paris” un viaggio in uno dei musical più famosi nel mondo, in un viaggio tra ricordi e aneddoti in cui Bernardeschi interpreterà tutti i personaggi.

Venerdì 18 agosto

Venerdì 18 agosto ospiti del Bollani in Bolla Show The Italian side of the street spettacolo reduce dal successo di Lucca Jazz Donna, un omaggio al prezioso contributo degli artisti italo-americani nella storia del Jazz: da Harry Warren ad Henry Mancini, da Louis Prima a Dean Martin, si tratta di un viaggio di andata e ritorno perché le influenze di quella musica sono poi rientrate in Italia e hanno ispirato e contaminato generazioni di artisti come Lelio Luttazzi, Natalino Otto, Renato Carosone e moltissimi altri.

Tra arrangiamenti originali, interpretazioni divertenti e momenti emozionanti, il quintetto di THE ITALIAN SIDE OF THE STREET accompagnerà il pubblico al cuore del sogno americano per poi riportarlo felicemente nel Belpaese, con la consapevolezza di quanto il nostro popolo sappia dare e ricevere mantenendo l’energia luminosa che lo contraddistingue. Con lei Marco Cattani alla chitarra, Federica La Marca al violoncello, Nicola Puccetti al pianoforte, a Michele Vannucci alla batteria

