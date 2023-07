In occasione del World UFO Day, domenica 2 luglio, in prima serata, Focus propone due documentari in prima visione assoluta: «Alieni: primo contatto» e «La vera storia del Segnale Wow!»

Nel doc di apertura, firmato dall’autorevole BBC, First Contact: An Alien Encounter, sono molti gli eminenti scienziati che testimoniano la reale possibilità che presto vengano rilevate le prime prove di vita extraterrestre. Si tratta di uno scenario senza precedenti, che il doc prefigura combinando fatti scientifici d’avanguardia, con informazioni raccolte da podcast, feed e news.

L’evento viene immaginato come una guerra dei mondi del 21esimo secolo, dove un oggetto alieno viaggia attraverso il nostro sistema solare per 12 giorni e…

Nel doc a seguire, The Wow! Signal, si ricorda il 15 agosto 1977, quando dal radiotelescopio Big Ear, della Ohio State University, viene raccolto un forte segnale radio a banda stretta.

La traccia sonora, ricevuta una sola volta, dura 72 secondi: l’astronomo in ascolto, stupito dalle sue caratteristiche, cerchia in rosso il codice alfanumerico corrispondente, presente nei tabulati stampati dal radiotelescopio, ed annota a fianco il commento: «Wow!».

Sarà l’espressione con cui, in seguito, il segnale diverrà noto in tutta la comunità scientifica.

Istituita per aumentare la consapevolezza dell’“indubbia esistenza degli UFO” – e per incoraggiare i governi a declassificare i file sui vari avvistamenti -, la Giornata mondiale degli UFO viene celebrata in tutto il mondo, per ricordare agli umani il fatto che non possano essere gli unici esseri viventi presenti nell’Universo e oltre. Secondo alcuni studiosi, infatti, questo Universo non è che uno, di un insieme di universi sconnessi, collettivamente indicati come Multiverso. Intanto, per far conoscere gli unidentified flying object, la WUFDO (World UFO Day Organisation) promuove eventi e laboratori didattici.

