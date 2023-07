Taylor Swift fuori oggi «Speak Now» , Taylor’s Version

Taylor Swift fuori oggi «Speak Now»

Dopo l’annuncio a sorpresa che ha incendiato il web, arriva oggi finalmente “Speak Now (Taylor’s Version)”, di Taylor Swift. Si tratta della terza re-incisione della sua discografia, dopo “Fearless (Taylor’s Version)” e “Red (Taylor’s Version)”, e contiene al suo interno sei tracce inedite, tra cui “Castles Crumbling” (From The Vault) featuring Hayley Williams, “Electric Touch” (From The Vault) featuring Fall Out Boy e “I Can See You” (From The Vault).

L’album è disponibile nei formati CD, triplo vinile e cassetta, oltre che su tutte le piattaforme digitali.

Taylor Swift ha commentato così sul suo profilo IG: “È qui. È tuo, è mio, è nostro. È un album che ho scritto da sola sui capricci, le fantasie, i dolori, i drammi e le tragedie che ho vissuto da giovane donna tra i 18 e i 20 anni. Ricordo di aver stilato una tracklist dopo l’altra, ossessionata dal modo giusto di raccontare la storia. Ho dovuto essere spietata con le mie scelte, e mi sono lasciata alle spalle alcune canzoni di cui sono ancora oggi immancabilmente orgogliosa. Pertanto, avete 6 brani “From The Vault”! Ho ri-registrato questo album quando avevo 32 anni (e sto ancora crescendo) e i ricordi che mi ha riportato alla mente mi hanno riempito di nostalgia e apprezzamento. Per la vita, per voi, per il fatto che posso recuperare il mio lavoro. Grazie un milione di volte, per i ricordi che spezzano la nostra caduta”.

Attualmente in tour con il suo “Eras Tour”, Taylor non smette di stupire i suoi fan, con un live della durata di 3 ore, una scaletta composta da 44 brani che comprende tutti i suoi album tra cui le registrazioni “Taylor’s Version”. Il tour farà tappa anche in Italia, a 12 anni dall’ultima volta, il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano, in quelle che si annunciano come le due date evento della prossima estate.

