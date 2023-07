Da ieri Malpensa ha il suo Centro medico

Al taglio del nastro ha partecipato il Dottor Giuliano Caslini, presidente di CABE e del gruppo Bianalisi: “Med Mxp è il centro medico del nostro gruppo specializzato nei servizi aeroportuali, che richiedono tempi rapidissimi e grande disponibilità e flessibilità.

Bianalisi, con i suoi 60 poliambulatori e 250 laboratori, fornisce a Med Mxp gli strumenti di un grande gruppo. Med Mxp si compone di un poliambulatorio, di un centro prelievi e di un laboratorio con eccellenze e specializzazioni nei settori più indicati in un aeroporto. L’obiettivo è quello di fornire servizi con alta efficienza ai passeggeri e di supportare le variegate esigenze della comunità aeroportuale, che a Malpensa rappresenta una vera e propria città. Da oggi questa città ha il suo centro medico”.

Il centro medico Med Mxp opera in regime privato e in convenzione con le assicurazioni. Numerose le specialità e le visite prenotabili: dalla cardiologia alla ginecologia, dalla pediatria alla nutrizione e alle principali branche della medicina. Particolare attenzione anche alle problematiche ortopediche e alla medicina estetica, settori nei quali sono offerti servizi innovativi attraverso la ossigeno-ozono terapia, la crioterapia, le terapie di riabilitazione e i migliori trattamenti di medicina estetica.

Attivo tutti i giorni dalle ore 6.30 alle 20.00, domenica compresa, anche il centro prelievi ed esami di laboratorio, con tempi di refertazione rapidi (ad esempio, test papilloma virus o epatite con refertazione in un’ora).

Non potevano mancare la medicina dei viaggi e la medicina aeronautica. La medicina dei viaggi è il complesso degli esami e delle richieste per i passeggeri che si recano in determinate aree o che hanno particolari problematiche. La medicina aeronautica, infine, è il settore rivolto ai piloti civili e commerciali per il quale Med Mxp è uno dei pochi centri approvati dall’Enac.

