Rassegna “Rimini in Musica”: i primi ospiti confermati

Dal 30 agosto al 2 settembre si terrà RiM (Rimini in Musica), la rassegna ricca di incontri, workshop, concerti, festival, presentazioni e proiezioni

dedicati a tutte le sfaccettature dell’industria musicale che trasformeranno Rimini nella capitale italiana della musica.

Tutti gli appuntamenti del Festival sono ad accesso gratuito e si svolgeranno in location particolarmente significative per la storia culturale della città di Rimini: Arena Francesca da Rimini (Via Circonvallazione Occidentale), il Teatro degli Atti (Via Cairoli, 42) e l’Arena degli Agostiniani (Via Cairoli, 40).

I primi ospiti confermati per la 4 giorni riminese sono: i TIROMANCINO, il producer STEVE LYON, il giovane cantautore CRICCA e la speaker radiofonica CLARISSA MARTINELLI.

L’ex concorrente dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, CRICCA (nome d’arte di Giovanni Cricca) il 30 agosto ore 20 porterà sul palco alcuni dei suoi successi da cantautore quali Se mi guardi così e Australia.

Il 31 agosto dalle ore 20.15 il produttore discografico e ingegnere del suono di fama mondiale STEVE LYON racconterà esperienze legate alla sua carriera e sulle sue collaborazioni con artisti internazionali del calibro dei Depeche Mode, Recoil, The Cure e italiani come Laura Pausini, Eros Ramazzotti e 99 Posse.

Sempre il 31 agosto, grandi protagonisti della serata saranno i TIROMANCINO in trio, una tra band più amate della musica italiana, che si esibiranno in CONCERTO con i brani più celebri della loro carriera.

Il giorno seguente, 1° settembre, la speaker di Radio Bruno CLARISSA MARTINELLI terrà un incontro dal nome Il ruolo della radio nella diffusione della musica, nel corso del quale approfondirà l’importanza della radio come mezzo per far conoscere artisti, generi e brani musicali al grande pubblico.

Il programma completo è in via di definizione. Al più presto verranno comunicate ulteriori informazioni in merito agli appuntamenti e nel corso delle prossime settimane saranno svelati ulteriori ospiti.

Nel corso dei quattro giorni si svolgeranno le fasi finali di tre Festival: il GRAN GALÀ DEI FESTIVAL, UNA VOCE PER L’EUROPA e il FESTIVAL BABY VOICE.

Le serate saranno presentate dalla showgirl Ilenia De Sena e dal presentatore televisivo Mirco Realdini.

Per maggiori informazioni scrivere a: info@riminmusica.com

https://www.riminmusica.com/

www.tiktok.com/@rim.in.musica

https://www.instagram.com/rim_in_musica

https://www.facebook.com/RimInMusica/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia