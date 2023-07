Cinque ecografi “bedside” di ultima generazione sono stati consegnati al reparto di pediatria del Policlinico di Milano, per agevolare l’autonomia del personale infermieristico permettendo la ricerca dei vasi periferici anche nei pazienti molto piccoli, facilitando così la puntura in totale sicurezza.

L’uso di questa pratica con Ecografi Cerbero 4.0 di ultima generazione, maneggevoli e pratici, hanno consentito di ridurre di oltre il 90% i fallimenti delle punture dei vasi e di gestire gli accessi con minor dolore per il bambino e garantire il corretto posizionamento degli agocannula. In ambito pediatrico, in cui il patrimonio vascolare potrebbe risultare difficoltoso, l’uso dell’ecografia bed side diventa quindi indispensabile. Grazie ai nuovi ecografi, infatti, è possibile valutare correttamente e in maniera semplificata i vasi periferici, permettendo di scegliere la lunghezza e il diametro più appropriati dal dispositivo e il sito di puntura più sicuro, oltre a migliorare i risultati di successo.

I nuovi dispositivi, donati da Fondazione De Marchi Onlus, rientrano nel quadro complessivo delle attività del progetto UN OSPEDALE MICA MALE che ha come obiettivo il contenimento del dolore, della paura e dello stress in tutti i bambini in cura alla Clinica De Marchi.

«L’arrivo dei nuovi ecografi – racconta Francesco Iandola, direttore esecutivo della Fondazione De Marchi ONLUS – rappresentano un ulteriore passo avanti nella cura e nell’attenzione rivolta ai piccoli pazienti per garantire un’assistenza mirata a migliorare non solo la qualità delle cure mediche ma anche la qualità della vita dei bambini e delle loro famiglie, oltre ad agevolare il lavoro del personale sanitario. Pensiamo si possa aiutare ad alleviare il dolore e le difficoltà di un percorso di cure in molti modi, dentro e fuori il reparto».

Nell’ottica dell’arrivo dei nuovi dispositivi, gli infermieri professionisti dell’area pediatrica del Policlinico sono stati formati con master specifici e con corsi specifici ad hoc promossi dall’ Ordine delle Professioni di Milano Lodi Monza e Brianza con i colleghi dell’associazione AIIUB (ASSOCIAZIONE INFERMIERI ITALIANI ULTRASUONI BEDSIDE) sulla gestione dell’ecografia Bed Side anche in ambito pediatrico allo scopo di acquisire le conoscenze teorico pratiche per la puntura dei vasi periferici eco guidati.

I presidi, donati al reparto pediatrico della Clinica De Marchi, potranno essere utilizzati non solo nell’ambito dei reparti di pediatria ma, ampliando la formazione sul personale infermieristico, potranno trovare attività e riscontro pratico in tutti gli ambiti di prelievo presenti all’interno del Policlinico di Milano.

