Licenza AAMS, in cosa consiste e cosa autorizza ?

Licenza AAMS di cosa parla ?

Capita spesso di leggere notizie, informazioni, articoli e trovare dei riferimenti a delle licenze o leggi.

In particolare oggi vedremo in cosa consiste la licenza AAMS e a chi si rivolge.

Licenza AAMS in cosa consiste?

Rilasciata dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sigla Adm, è una certificazione che permette ai casinò online di operare legalmente in Italia. Per ottenere la licenza, i casinò devono soddisfare una serie di requisiti rigorosi imposti dalla licenza. Ovvero è necessario aprire una ditta individuale per lo svolgimento dell’attività e presentare una richiesta all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

A questo punto é si puó aprire il sito di gioco, il quale deve necessariamente presentare alcuni elementi a tutela dei giocatori come chiara esposizione delle percentuali di vincita, possibilitá di provare i giochi in modalitá gratuita e molto altro. E’ possibile ottenere la licenza tramite il bando o vincere l’asta bandita dall’AAMS

E’ obbligatorio avere la licenza?

Si. Esistono siti scommesse non AAMS, ovvero dei bookmaker che non hanno diritto di operare legalmente in Italia , perché privi della indispensabile licenza di gioco conferita da AAMS. Oggi inoltre il nome è modificato in ADM, ovvero Agenzia Dogane e Monopoli. La licenza non è solo una questione burocratica, ma garantisce agli iscritti sicurezza e supporto in tutti casi.

Cosa è cambiato negli anni nel mondo delle scommesse ?

Negli ultimi anni, le agenzie fisiche di gioco sono state sostituite dalle piattaforme di gioco online. Cambia che è possibile fare una puntata in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo. Sempre più mercati ed eventi sono disponibili sui bookmakers via internet e, di conseguenza, un maggior numero di scommettitori è attivo nel betting, nel casinò premiere

Un punto fondamentale

E’ sempre consigliato un gioco responsabile, per evitare di incappare nel problema della dipendenza patologica. Quindi anche le piattaforme online, oltre a vietare il gioco ai minori di 18 anni, informano sempre di non esagerare nelle giocate per evitare anche casi di ludopatie.

Altri articoli di tecnologia su Dietro la Notizia