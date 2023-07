Sabato 9 settembre arriva al LAKE SOUND PARK (Ex-Galoppatoio di Villa Erba – Cernobbio) “TEENAGE DREAM”,

il party che sta catturando l’attenzione di migliaia di persone in tutta Italia dedicato a musica, film e serie Tv degli anni 2000.

Un tuffo nel passato per chi nei primi 2000 aveva fra i 15 e 20 anni e vorrebbe che il tempo del pop sdolcinato di quegli anni non fosse mai passato.

“TEENAGE DREAM” è “la festa di tutti, quella festa che non c’era mai stata, se non nelle nostre camerette, sotto la doccia, in macchina con gli amici a fine serata”.

Una festa in continua evoluzione in cui, alle radici del “The 2000 Tree”, sarà possibile ripercorrere, con quel giusto mix di nostalgia, amarcord e felicità, gli iconici anni 2000, attraverso un live show dedicato alle colonne sonore di High School Musical, Camp Rock, Hanna Montana e molti altri.

Valentina Savi, ideatrice di “TEENAGE DREAM”, racconta: «”Teenage Dream” è una festa nella quale si è tutti amici anche se non ci si conosce. È un momento nel quale si cantano tutti le stesse canzoni, che poi per molti di noi sono quelle per le quali venivamo presi in giro durante l’adolescenza, come le colonne sonore Disney, le canzoni di High School Musical. È una fuga dalla realtà forse, è tornare teenager. Rivivere per una serata l’adolescenza, ma con maggiore consapevolezza. Molti vengono addirittura con i figli. È come dicessimo ai noi adolescenti che ce l’abbiamo fatta, che possiamo lasciare perdere per una sera la quotidianità e divertirci».

Dopo oltre 50.000 biglietti venduti e dopo aver registrato un tour sold out in tutti i più importanti live club d’Italia “TEENAGE DREAM” ha annunciato il suo tour estivo che farà tappa al LAKE SOUND PARK il 9 settembre.

“TEENAGE DREAM” è virale sui social con oltre 8 Milioni di visualizzazioni su TikTok e più di 50mila followers su Instagram raggiunti in pochi mesi.

Biglietti in vendita su TicketOne e sul sito del Teatro Sociale di Como

Verranno messi in vendita dei biglietti Early Bird al prezzo di 13€ (+ diritti di prevendita)

Teenage Dream Tickets – TicketOne

