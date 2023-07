Venerdì 28 luglio 2023 esce il videoclip dei Jalisse che accompagna il loro nuovo singolo Perdono, già in radio e su tutte le piattaforme dal 30 giugno

Alessandra Drusian e Fabio Ricci sono partiti per l’Isola dei Famosi con una promessa reciproca: lasciare a casa i Jalisse, intesi come coppia artistica, per essere semplicemente Alessandra e Fabio, genitori di Angelica e Aurora, vivendo appieno un’esperienza unica che li avrebbe portati allo scoperto, lontano dalla loro comfort zone costituita dalla famiglia.

Con la semplicità che li contraddistingue hanno saputo spogliarsi di qualunque artifizio, deludendo probabilmente chi avrebbe voluto vederli coinvolti in qualche “rissa” mediatica.

Nel bene e nel male, senza trucchi o strategie, hanno portato avanti il loro percorso, sia introspettivo che di relazione e la scrittura di Perdono è un prezioso ricordo, un “seme” da tradurre in parole e note. Un’urgenza che è diventata canzone.

“Abbiamo cominciato a coltivarne l’idea a casa. Quando ci hanno chiamati per l’Isola dei Famosi – dice Fabio – l’abbiamo portata con noi e lì abbiamo terminato di scrivere, trovando probabilmente “l’anima” vera che il brano stava cercando dentro di noi”.

“Perdono è un sentimento che va di pari passo con l’Amore, un’altra sfumatura dello stesso sentimento, perché per amare è necessario esercitare il perdono, di continuo.

Sull’Isola – aggiunge Alessandra – ha assunto una valenza ancora diversa, costringendoci a fare i conti con la convivenza che ha messo a dura prova tutti noi.

Un allenamento costante e necessario, per affrontare la quotidianità, senza la possibilità di andare altrove”.

IL VIDEO

Il video condensa in immagini emozionali ed intime al tempo stesso, il messaggio del brano, che vede come protagonista l’Amore. Un sentimento che Alessandra e Fabio con la loro vita privata ed artistica, non hanno mai smesso di testimoniare. Ad aprire e chiudere il videoclip, non a caso, Aurora, una delle figlie e Bruna, la mamma di Alessandra, per raccontarne ogni sfumatura, in qualunque stagione della vita. Un sentimento circolare, potente, con cui Alessandra e Fabio, nell’acqua, avvolti da una luce quasi abbagliante, con semplicità ci parlano della loro storia d’amore: sostenendosi a vicenda, nuotando insieme o stringendosi in un abbraccio.

Il brano scritto da Alessandra e Fabio, arrangiato dal duo con la collaborazione del dj producer Mark Storm, è masterizzato da Marino De Angelis. Il video clip è stato girato a Jesolo, a Villa Tania, con la regia di Sergio Bonitti che ne ha curato le riprese anche con il drone. L’idea e la cura dell’immagine sono state realizzate insieme a Riccardo Piovesan.

Jalisse

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia