“CELULAR”, il nuovo singolo di Nicky Jam e Maluma

Le superstar della musica latina, NICKY JAM e MALUMA, insieme ai DJ e produttori da MILIARDI di stream THE CHAINSMOKERS,

sono pronti per farci scatenare con una collaborazione esplosiva!

È uscito oggi in digitale il nuovo singolo “CELULAR“, caratterizzato da una melodia latin-urban che fonde i talenti e gli stili unici di questi artisti eccezionali.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale ispirato al reality show di “The Bachelor” e vede protagonisti Nicky Jam, Maluma e The Chainsmokers in un’emozionante storia d’amore.

I tre artisti diventano concorrenti di questo concorso, durante il quale vengono circondati da personaggi affascinanti.

Il video è stato girato a Miami, diretto dal talentuoso Justice Silvera e prodotto da Michael Brett Breslauer, che in ogni scena ha catturato con successo l’energia e lo spirito festivo della canzone.

La produzione si distingue per la sua qualità cinematografica e l’estetica meticolosa, rendendo il video un’esperienza visiva accattivante.

Nicky Jam,

cantante, cantautore, attore e imprenditore, è uno degli artisti più versatili dell’industria musicale latina. Con oltre 25 anni di esperienza nel mondo della musica, si è posizionato come uno dei riferimenti del genere urban, grazie al suo stile unico e alla capacità di fondere ritmi diversi.

Maluma

è uno degli artisti più popolari sui social media con oltre 25 milioni di fan su Facebook, 8 milioni di follower su Twitter e 63 milioni di follower su Instagram (numeri che lo rendono il principale esponente maschile di musica latina su Instagram e il primo ed unico ad aver raggiunto 50 milioni di follower).

Il suo canale YouTube/VEVO ha totalizzato più di 9 miliardi di visualizzazioni e ha più di 28 milioni di iscritti che gli sono valsi la vittoria di 1 YouTube Diamond Play Button Award.

The Chainsmokers

hanno raggiunto l’apice del successo nel 2014, con il singolo “Selfie”, subito in cima alle classifiche mondiali di musica elettronica. Il loro primo album Memories… Do Not Open è stato certificato Platino, raggiungendo subito la prima posizione negli Stati Uniti.

Autori delle hit planetarie “Closer” (6X PLATINO in Italia con 3 MILIARDI di stream e Top 10 dell’Airplay radiofonico) e “Something Just Like This” (7X PLATINO in Italia con 2,6 MILIARDI di stream e #1 dell’Airplay radiofonico).

Segui Nicky Jam su:

www.nickyjampr.net

www.es-la.facebook.com/NickyJamPR

www.twitter.com/nickyjampr

www.instagram.com/nickyjampr

www.youtube.com/user/NickyJamTV

Segui Maluma su:

www.instagram.com/maluma

www.facebook.com/maluma

www.twitter.com/maluma

www.youtube.com/user/malumaVEVO

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia