Cos’è un wc scarico a terra? Scopri i suoi vantaggi

Quando si tratta di procedere alla ristrutturazione del proprio bagno di casa, optare per l’impiego dei sanitari filo muro e, in particolar modo per il wc scarico a terra, si dimostra una saggia decisione. Il motivo di fondo, infatti, risiede nella loro capacità di adattarsi alla perfezione a ogni tipologia di impianto.

Analisi della sezione di un sanitario filo muro, dotato di scarico a terra

I sanitari filo muro si contraddistinguono per il ruolo cruciale dello scarico a terra: le curve di scarico sono fatte in materiale plastico. Il loro tratto distintivo risiede nell’elevata resistenza, visto che devono collegare la ceramica del vaso allo scarico.

Quante curve di scarico sono necessarie?

La risposta al suddetto interrogativo risiede nell’effettiva distanza dallo scarico del vaso. Talvolta, potrebbero essere necessarie svariate curve di scarico. Queste possono essere comprate insieme ai sanitari oppure è compito dell’idraulico fornirle.

Quali sono i vantaggi effettivi derivanti dall’utilizzo di un wc scarico a terra?

Disporre nella propria abitazione di un wc scarico a terra ha di sicuro i suoi vantaggi: in primo luogo, la pulizia ne trae giovamento, perché viene rimosso quello spazio inutilizzato tra la tazza e il muro, dove tendenzialmente si annidano polvere e micro-particelle di sporcizia.

In secondo luogo, l’adattamento allo scarico a muro è semplicissimo: sarà sufficiente ricorrere a un’apposita curva tecnica che, in linea di massima, è un manicotto dritto.

Se un vaso a filo muro consente di ottimizzare gli spazi e si caratterizza per un look decisamente moderno, la versione monoblocco distanziata semplificherà la pulizia degli spazi situato dietro. Anche la manutenzione risulterà decisamente più semplice a fronte di guasti.

Quando è il caso di acquistare un wc scarico a terra?

Un wc scarico a terra va acquistato principalmente negli arredi di bagni dal gusto tradizionale.Lo spazio disponibile deve esserci.

Dov’è la reale differenza tra i sanitari con scarico a terra e quelli sospesi?

In estrema sintesi, la principale differenza che intercorre fra i sanitari con scarico a terra e quelli sospesi risiede nell’installazione: se agganciato alla parete, infatti, il wc non tocca la pavimentazione. Di converso, quelli con scarico a terra risultano appoggiati al pavimento del bagno.

Altra questione, tutt’altro che di poco conto, è quella strettamente correlata allo scarico delle acque nere: le varianti sospese si caratterizzano per la presenza dello scarico a parete, mentre i modelli a terra dispongono tendenzialmente dello scarico a terra, anche se li si trova in commercio anche con lo scarico a parete.

Quale colore valorizza al meglio il bagno?

Diverse le tonalità di bianco sono disponibili in commercio: dalla variante più luminosa a quella più brillante, da quella tipicamente fresca a quella perla. La versione color panna, molto in voga durante gli Anni Ottanta, per quanto retrò continua ad essere apprezzata dagli amanti dello stile. Il motivo principale è che consente di rendere l’ambiente ancora più ricercato.

Non mancano poi in commercio i modelli più vintage: quelli muniti di tavoletta in legno vanno per la maggiore tra coloro che desiderano coniugare al meglio lo stile moderno con il passato.

Il wc monoblocco, dotato di scarico a terra, di fatto, è una costante negli appartamenti presenti nel centro cittadino, ma anche nelle case di campagna un po’ più isolate.

Conclusioni

Per concludere, in fase di acquisto, è bene tenere conto del fatto che ogni sanitario si adatta al meglio a una tipologia di arredamento. Sulla scelta definitiva, conviene sempre rivolgersi ai professionisti del settore.

