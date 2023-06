Vladimir Luxuria in scena con “Stasera ve la canto”

Giunge alla seconda settima la XVI Edizione del Pride Village Virgo, il principale Festival LGBTQIA+ italiano, in corso alla fiera di Padova fino al 9 settembre. Anche da mercoledì 21 a sabato 24 giugno la kermesse non deluderà il proprio pubblico, con proposte che spaziano dal Teatro e la Stand Up Comedy, alla presentazione di libri, alla dance con virtuosi della consolle di fama internazionale. Senza dimenticare la buona tavola e i cocktail bar per i quali il Festival è molto apprezzato.

La serata di mercoledì 21 giugno sarà all’insegna del teatro e vedrà salire sul palco del Pride Village Virgo Vladimir Luxuria, con il recital di parole e musica “Stasera ve la canto” per la regia di Roberto Piana.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Eventi su Dietro la Notizia