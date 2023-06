Coi Leray pubblica il suo nuovo singolo “Run It Up”

L’artista multi-platino Coi Leray ha pubblicato il suo nuovo singolo “Run It Up” tramite Uptown Records/Republic Records.

“Run It Up” segue “Bops” e “My Body” come terzo singolo di Coi Leray estratto dal suo attesissimo secondo album, “COI” in arrivo il 23 giugno. L’artista continua a sfornare successi su successi, dimostrando ripetutamente il suo talento come hitmaker da classifica.

Il 2023 è un anno pieno di importanti traguardi per Coi, grazie agli ottimi risultati della sua hit “Players”, alle numerose nuove uscite musicali e alle esibizioni in festival importanti come il Rolling Loud California, l’Austin City Limits, il Summer Jam e altri ancora. Coi si aggiungerà anche alle lineup del tour “Made In America” di Jay-Z e del tour “Moon Man’s Landing” di Kid Cudi.

Clicca sul link e metti un mi piace sui ns social Instagram e Facebook

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia