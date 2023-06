The Bastard Sons of Dioniso quest’estate in tour

Dopo la pubblicazione del singolo “Il tuo tesoro” feat. il Coro della SAT, la società alpinisti tridentini, il gruppo riprende l’attività live con una nuova serie di date tra giugno e settembre in cui porterà dal vivo una ricca scaletta che alterna brani tratti dai primi album con i più recenti contenuti nel disco del 2022, “Dove sono finiti tutti?”, ottavo capitolo della loro discografia.

Per celebrare un percorso artistico che proprio nel 2023 compie 20 anni e che li ha portati dal secondo posto di X Factor 2009 alla vittoria di numerosi premi e riconoscimenti come la ‘Menzione Speciale del Premio Lunezia 2018’ per il valore musical-letterario dell’album “Cambogia” (2017) e la Targa Tenco 2018 per il ‘Migliore Album Collettivo a Progetto’ con ‘Voci per la Libertà’, dove il gruppo compare con il brano “Sulla Cresta dell’Ombra”, i TBSOD hanno appena pubblicato una versione inedita de “Il tuo tesoro”, seconda traccia dell’ultimo lavoro discografico “Dove sono finiti tutti?”, in collaborazione con il coro della SAT, il più prestigioso coro di montagna italiano.

Concettualmente pensato in due lati, con un side A in cui a farla da padrone è un’ambientazione sognante e marina fatta di spiagge, isole, squali, e un side B in cui è la dimensione dell’altrove a regnare, il disco “Dove sono finiti tutti?” è la perfetta rappresentazione sonora di quell’urgenza espressiva che ha portato il gruppo ad esibirsi in un’infinità di concerti in tutta Italia e a realizzare anche importanti aperture per artisti internazionali come Ben Harper, Robert Plant e Green Day, e che continua dopo 20 anni a portarli sui palchi di tutta la penisola.

“Dove sono finiti tutti?”, fin dalle prime settimane dall’uscita, ha ricevuto attestati di stima da parte della stampa e della critica specializzata che ne ha parlato sui principali canali mediatici.

LE DATE

22/06/2023 Biella – Relaoad Sound Festival

23/06/2023 Porcari (LU) – Piazza Felice Orsi

24/06/2023 Sabbionara d’Avio (TN) – Villa Lagarina Live Festival

14/07/2023 Palazzuolo sul Senio (FI) – Festa della Birra

15/07/2023 Pedavena (BL) – Birreria Pedavena

22/07/2023 Legnano (MI) – Catello Visconteo

09/08/2023 Roma – Casilino Sky Park

09/09/2023 Ponte San Giovanni (PG) – Al Ponte Festival

